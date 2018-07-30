عمادة القبول بجامعة طيبة تستقبل المعاملات إلكترونيا

المدينة المنورة(صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة عن فتح باب تقديم المعاملات الكترونياً على موقع الجامعة الرسمي على الشبكة العنكبوتية اعتباراً من اليوم، وذلك بهدف تيسير الوصول وحل كافة مشاكل المتقدمين ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.

وقالت الجامعة : إنها تسعى إلى استقبال الطلبات الكترونياً ومعالجتها وفق أفضل المعايير انطلاقاً من توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بالتيسير على المراجعين من داخل المدينة المنورة وخاصة الذين يتكبدون عناء السفر من المدن والمحافظات الأخرى، وتقديم لهم الخدمات اللازمة وإنهاء اجراءات قبولهم في حدود النسب المتاحة، والرد على الاستفسارات واستقبال ومعالجة الشكاوى والتعامل مع الجمهور بأفضل الوسائل الممكنة.

وأبانت الجامعة بأن عمادة القبول تستقبل المراجعين يومياً، كما هيّأت صالة لاستقبالهم تعمل بها العديد من اللجان المختصة بعملية القبول، علماً أن الرابط المتاح لاستقبال الشكاوى هو:هنا