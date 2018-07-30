أمير تبوك يستقبل الشيخ الحميد

تبوك(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس محكمة الاستئناف بالرياض وعضو المحكمة العليا ورئيس محاكم منطقة تبوك سابقاً الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد, الذي قدم للسلام على سموه بعد إحالته للتقاعد.

وفي بداية الاستقبال, رحب سموه بمعالي الشيخ الحميد, منوهاً بعطائه الممتد خلال سنوات تنقل فيها بين عدة مناصب خدم من خلالها دينه وملكه ووطنه، متمنياً سموه له التوفيق.

من جهته, أعرب معالي الشيخ عبد العزيز الحميد عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على ما حظى به من دعم وتوجيهات من سموه طيلة فترة عمله, سائلاً المولى القدير أن يجزى سموه خير الجزاء.