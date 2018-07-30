” تعليم شقراء ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف إدارة تعليم محافظة شقراء بالرياض، عن حاجتها لعدد من ” القائدات ” لتكليفهن في المدارس التي لا يوجد بها قائدات.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يشمل ٦ مدارس، ٣ مدارس في محافظة شقراء هي الابتدائية الثانية والابتدائية الرابعة والمتوسطة الأولى، و ٣ مدارس في محافظة مرات هي ثانوية مرات ومتوسطة مرات والابتدائية الثالثة بمرات.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الاحد ١٦ ذي القعدة ويستمر لمدة أسبوع من تاريخه إلكترونيًا، لافتة إلى أن الأولوية للمتقدمات اللاتي تتوفر فيهن شروط وضوابط التكليف بمهام التشكيلات الإشرافية.