إدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن منطوق الحكم ضد المخالف فهد بن عبدالرحمن بن عبدالله السماري، انتهي بإدانته بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الثانيةمن لائحة سلوكيات السوق عند تداوله أسهم 26 شركة.

وأشارت أن هذه التصرفات والممارسات تعد تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقًا للتفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (460,000) أربع مئة وستون ألف ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,902,218.80) مليونين وتسع مئة وألفين ومئتين وثمانية عشر ريالاً وثمانون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

كما لفتت إلى أنه يمكن الإطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا