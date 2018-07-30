قد تصل إلى ” الوفاة ” .. مختص يكشف عن مخاطر الغبار على الصحة
كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، عن الأضرار الكثيرة التي تنتج عن التعرض للغبار، والتي قد تصل إلى ” الوفاة ” .
وأوضح ” الذايدي ” ، أن الغبار شديد الخطورة على الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى العلامات التي تدل على خطورة الحالة، ومن أبرزها أن يسمع الشخص صوت صفير من الصدر، مما يدل على ضيق الشعب الهوائية.
وقدّم استشاري طب الأسرة والمجتمع، نصائح لتفادي مخاطر الغبار، ومن أهمها ضرورة استخدام الكمامات أو القماش المبلل بالماء، ووضعه على الفم والأنف، للحماية من الغبار.
الواقع[ عدد التعليقات: 6389 ] نشر منذ 12 دقيقة
اعتقد ان الحل تركيب مراوح متوسطة الحجم ذات دفع هواء قوي على سطح كل بناية وتعمل في وقت واحد في حال قدوم الغبار لإبعاد الغبار عن المدن وطرده حتى يتلاشى نتمنى وجود لجان وخبراء وايجاد حلول حقيقية لحل هذا الأشكال المناخي الذي أخذ بالانتشار بشكل كبير ونسأل الله أن يلطف بناء
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50708 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يستر بستره الضافي على عباده ,,,