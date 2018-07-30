قد تصل إلى ” الوفاة ” .. مختص يكشف عن مخاطر الغبار على الصحة

حمود العنزي(صدى):

كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي، عن الأضرار الكثيرة التي تنتج عن التعرض للغبار، والتي قد تصل إلى ” الوفاة ” .

وأوضح ” الذايدي ” ، أن الغبار شديد الخطورة على الجهاز التنفسي، مشيرًا إلى العلامات التي تدل على خطورة الحالة، ومن أبرزها أن يسمع الشخص صوت صفير من الصدر، مما يدل على ضيق الشعب الهوائية.

وقدّم استشاري طب الأسرة والمجتمع، نصائح لتفادي مخاطر الغبار، ومن أهمها ضرورة استخدام الكمامات أو القماش المبلل بالماء، ووضعه على الفم والأنف، للحماية من الغبار.