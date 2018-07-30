حساب المواطن يوضح مدى إمكانية تأثر الدعم بالمكافأة الجامعية

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن ، اليوم الاثنين، أن الدعم لا يتأثر بالمكافأة الجامعية التي يحصل عليها المستفيد أو المستفيدة؛ حيث جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة.

وأجاب ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” عن إمكانية تأثير المكافأة الجامعية على الدعم قائلًا: ” لا يؤثر ذلك، ولا بد من الإفصاح عن المكافأة الجامعية، واختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” ومصدر الدخل برنامج دعم حكومي. ”

وعلى جانب آخر، يستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أغسطس المقبل، حسب النظام المتبع في إيداع الدعم.