محكمة عراقية تقضي بإعدام 4 مدانين بارتكاب جرائم إرهابية

بغداد(صدى):

قضت محكمة عراقية اليوم، حكمًا بالإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وارتكاب أعمال إرهابية خلال عام 2007, في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد .

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي اليوم، إن ” الهيئة الأولى في محكمة جنايات محافظة ديالى, دانت الأشخاص المذكورين بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتكاب جرائم من بينها خطف وقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بعد الهجوم على منزلهم وسرقة مبالغ مالية عائدة للضحايا ، موضحًا أن الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب النافذ .