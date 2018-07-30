الحكم لصالح 60 متضررا من الصندوق العقاري بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أًصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، حكمًا ضد الصندوق العقاري لصالح 60 مواطنًا من متضرري الصندوق.

وأكد المتحدث باسم المتضررين من الصندوق العقاري في جميع مناطق المملكة أحمد القحطاني، أن المحكمة أمرت بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول الصندوق المستفيدين على قوائمه إلى البنوك التجارية.

وأضاف ” القحطاني ” أن المحكمة استندت في حكمها على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 التي تنص على أن جميع من تقدم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يقرضون من رأس مال الصندوق وفقًا للآلية القديمة ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم.

كما أشار إلى أن الصندوق العقاري لم يفعل شيئًا حتى الآن، حيث كان الحكم في 11/11 وبعد 15 يومًا من الحكم يتم تسليم صك الحكم وخلال شهر من تاريخ تسليم الصك يحق للصندوق العقاري الاستئناف.