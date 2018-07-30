بالفيديو.. ضعف المناعة أسبابها وعلاجها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور حرب الهريفي استشاري الحساسية والربو والمناعة ، عن ضعف المناعة وأهميتها للجسم ، وطرق علاجها .

وقال دكتور حرب ، جهاز المناعة هو الحارس الأمين لوقاية الجسم من الأمراض ، جزء منها يعتبر بدائي ، وجزء يتكون نتيجة التعرض لمسببات الأمراض في البيئة ، وهو جهاز معقد يحتوي على خلايا وإفرازات .

وتابع ، من أهم الأجزاء البدائية لجهاز المناعة الدموع في العين وإفرازات المعدة ، واللعاب في الفم والجلد كحاجز وقائي ضد دخول الأجزاء الغريبة ، والخلايا البيضاء ، والمولود منذ ولادته وهو يحمل المناعة من الأم وبعد 6 اشهر من الولادة ، يتعرض المولود للعديد من المخاطر لهذا يكون جسمه خلايا لتحميه من هذه الأمراض .

وأضاف ، من علامات نقص المناعة هو تكرار الأمراض والألتهابات ، ونقص المناعة نوعان ، نقص وراثي وينتج من التزاوج بين أفراد العائلة الواحدة ، وبعض الأطفال يولد وهو فاقد لجميع عناصر المناعة ويٌطلق عليه نقص المناعة المركب ، وهذا الطفل لا يعيش طويلا حيث يتوفى قبل إتمام عام واحد من العمر ، وهناك نقص المناعة المكتسبة ، وأعراضها تكرار الإلتهابات والأمراض الخفيفة ، وأسبابها سوء التغذية أو التعرض لأشياء مٌشعة أو إرهاق جسمي أو نفسي .

ومن أهم علاجات ضعف المناعة ، قال دكتور حرب ، من الأاغذية التي تقوي المناعة الأسماك والبقوليات والفواكة الطازجة والخضار ، وحبة البركة حيث تبين أن حبة البركة عندما تؤخذ بكميات بسيطة ثلث ملعقة يوميا تنشط جهاز المناعة .