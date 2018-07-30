قصة حب زوجين تنقلب إلى كابوس بسبب ” وصية ” شقيق الزوج

القاهرة(صدى):

بدأت حياة زوجين مصريين هادئة مطمئنة مليئة بالمودة والرحمة؛ حيث تزوج الزوجان بعد قصة حب دامت 3 أعوام واكتملت بالزواج الذي باركته العائلة؛ فيما حرص الزوج على حسن معاملة زوجته ومع مرور السنوات أنجبت منه طفلًا أصبح يجسد لهم الحياة والنظرة المشرقة للمستقبل.

ولكن ” دوام الحال من المحال ” ؛ فسرعان ما تحولت قصة الحب إلى كابوس يخنق أنفاس الزوجة بعد وفاة شقيق زوجها تاركًا خلفه زوجته وثلاثة أطفال أصبحوا مسؤولية زوجها الذي أوصاه أخوه بهم وبحسن معاملتهم؛ لتتحول حياة الزوجين السعيدين إلى ” جحيم ” .

وقررت زوجة الأخ أن تتزوج بعد وفاة زوجها بعدة سنوات، لتحدث المشاحنات والمشاجرات في العائلة برغبتهم في تربية الأطفال وعدم إدخال زوج أب على الأطفال، وبدأ الجميع في محاولة إقناعها بأن تتزوج فرد من العائلة حتى يتم تربية أطفالها، لتشاء الأقدار أن تضع عينها على شقيق زوجها.

وضرب الزوج بقصة حبه عرض الحائط ووافق حتى يستطيع تربية أطفال شقيقه؛ فيما حاولت زوجته أن تعدله عن قراره وأن يقوم بالإنفاق عليهم مثل أسرته، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، وتزوج أرملة شقيقه بالفعل، لتترك له زوجته المنزل ظنًا منها أن ذلك سيعيده إليها وإلى طفلهما وعشهما الصغير، ولكن جاءت ردة فعله مخيبة لأمنياته فما كان منه إلا أن تركها ولم يسأل عنها؛ لترفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة.