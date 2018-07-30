قصة حب زوجين تنقلب إلى كابوس بسبب ” وصية ” شقيق الزوج
بدأت حياة زوجين مصريين هادئة مطمئنة مليئة بالمودة والرحمة؛ حيث تزوج الزوجان بعد قصة حب دامت 3 أعوام واكتملت بالزواج الذي باركته العائلة؛ فيما حرص الزوج على حسن معاملة زوجته ومع مرور السنوات أنجبت منه طفلًا أصبح يجسد لهم الحياة والنظرة المشرقة للمستقبل.
ولكن ” دوام الحال من المحال ” ؛ فسرعان ما تحولت قصة الحب إلى كابوس يخنق أنفاس الزوجة بعد وفاة شقيق زوجها تاركًا خلفه زوجته وثلاثة أطفال أصبحوا مسؤولية زوجها الذي أوصاه أخوه بهم وبحسن معاملتهم؛ لتتحول حياة الزوجين السعيدين إلى ” جحيم ” .
وقررت زوجة الأخ أن تتزوج بعد وفاة زوجها بعدة سنوات، لتحدث المشاحنات والمشاجرات في العائلة برغبتهم في تربية الأطفال وعدم إدخال زوج أب على الأطفال، وبدأ الجميع في محاولة إقناعها بأن تتزوج فرد من العائلة حتى يتم تربية أطفالها، لتشاء الأقدار أن تضع عينها على شقيق زوجها.
وضرب الزوج بقصة حبه عرض الحائط ووافق حتى يستطيع تربية أطفال شقيقه؛ فيما حاولت زوجته أن تعدله عن قراره وأن يقوم بالإنفاق عليهم مثل أسرته، إلا أن محاولتها باءت بالفشل، وتزوج أرملة شقيقه بالفعل، لتترك له زوجته المنزل ظنًا منها أن ذلك سيعيده إليها وإلى طفلهما وعشهما الصغير، ولكن جاءت ردة فعله مخيبة لأمنياته فما كان منه إلا أن تركها ولم يسأل عنها؛ لترفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
أبو مها[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 40 دقيقة
كان بإمكانه الإهتمام بأولاد شقيقه المتوفي دون الزواج منها لكنه وعلى مايبدو رجل عديم المسؤولية تخلى عن زوجته وطفله ليهتم بزوجة شقيقه وأطفالها أستطيع أن أجزم أنه لم يأتي بخير فهو قد بنى بيتا على حساب آخر…على العموم نتمنى ان تجد طليقته زوجا خيرا منه صاحب موقف وليس لعبة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50707 ] نشر منذ 23 دقيقة
قدر الله وماشاء فعل ,,
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 21 دقيقة
متأكد مليون فالمية ان زوجة شقيقه كانت غيرانة من حياتهم وجتها الفرصة ماضيعتها انا غالبا ماأسمع أن الحريم يرفضوا الزواج بأشقاء أزواجهم لكن هاذي هي اللي اختارته من بين كل قرايبها ولا حد يقولي حرام ومايصير وكذا..يعني اللي صار في زوجته وابنه مو حرام….مثل ماقال أخوي أبو مها كان يقدر يهتم فيهم من دون زواج…حتى انه ماتمسك بزوجته ولابولده هذا إنسان ضعيف شخصية ويبغى يكسب إحترام الناس لموقفه بس أنا أقولك إنت إنسان ماعندك ذرة مسؤولية
أخصائي ومثقف[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 16 دقيقة
قصة حب!!!!!!!!! لو كان عنده ذرة حب اتجاهها ماسوى اللي سواه حتى ماتمسك بها طلقها بمجرد ماطلبت منه وصارت تحوس بين المحاكم لنفقة لإبنها بالله عليكم هذا تصرف حكيم وبعدين واضح أن زوجة شقيقه كانت تغار منها وإلا مستحيل تتزوج زوجها بلا حب بلا خرابيط لو واحد مكانه مايحب زوجته ماسواها
صقر[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياسلام على مواقف الرجاجيل!!!!خلي طليقتك الحين تدور على واحد يربي ابنك يافهيم
منى[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 11 دقيقة
وضعت عينها عليه؟؟؟؟؟؟
وحدة حسودة وخلاص لو صح لها زوج أفضل ماوافقت القصة قصة غيرة
أبو خالد2[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 7 دقائق
والله العظيم لو كنت حرمة ومكان طليقته أتزوج ولد عمه