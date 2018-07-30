بعد التحضير لمراسم دفنه.. ” رجل ” يعود للحياة مجددا
في قصة غريبة من نوعها، فوجئت عائلة بـ ” صيدا ” جنوب لبنان، بعودة ” ميت ” إلى الحياة مجددًا؛ وذلك خلال استعدادها لمراسم دفن أحد أفرادها.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، كانت العائلة تستعد لمراسم دفن أحد أفرادها؛ ليتفاجئ أهالي البلدة بإعلان العائلة عودة ” الميت ” إلى الحياة؛ وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة قلب ” الميت ” إلى النبض مجددًا.
وأعلنت العائلة في بيان بعد ساعات على إعلان الوفاة، أن قلب الرجل عاد يخفق من جديد، وهو حاليًا بحالة مستقرة في المستشفى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50707 ] نشر منذ 20 دقيقة
سبحان الله ,,