بعد التحضير لمراسم دفنه.. ” رجل ” يعود للحياة مجددا

بيروت(صدى):

في قصة غريبة من نوعها، فوجئت عائلة بـ ” صيدا ” جنوب لبنان، بعودة ” ميت ” إلى الحياة مجددًا؛ وذلك خلال استعدادها لمراسم دفن أحد أفرادها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، كانت العائلة تستعد لمراسم دفن أحد أفرادها؛ ليتفاجئ أهالي البلدة بإعلان العائلة عودة ” الميت ” إلى الحياة؛ وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة قلب ” الميت ” إلى النبض مجددًا.

وأعلنت العائلة في بيان بعد ساعات على إعلان الوفاة، أن قلب الرجل عاد يخفق من جديد، وهو حاليًا بحالة مستقرة في المستشفى.