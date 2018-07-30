  • الإثنين 30

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بعد التحضير لمراسم دفنه.. ” رجل ” يعود للحياة مجددا

بعد التحضير لمراسم دفنه.. ” رجل ” يعود للحياة مجددا

بعد التحضير لمراسم دفنه.. ” رجل ” يعود للحياة مجددا
بيروت(صدى):

في قصة غريبة من نوعها، فوجئت عائلة بـ ” صيدا ” جنوب لبنان، بعودة ” ميت ” إلى الحياة مجددًا؛ وذلك خلال استعدادها لمراسم دفن أحد أفرادها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، كانت العائلة تستعد لمراسم دفن أحد أفرادها؛ ليتفاجئ أهالي البلدة بإعلان العائلة عودة ” الميت ” إلى الحياة؛ وسارعت إلى إلغاء مراسم الدفن بعد عودة قلب ” الميت ” إلى النبض مجددًا.

وأعلنت العائلة في بيان بعد ساعات على إعلان الوفاة، أن قلب الرجل عاد يخفق من جديد، وهو حاليًا بحالة مستقرة في المستشفى.


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *