بالفيديو.. مواطن يقترح مبادرة لتنظيف المنتزهات العامة بالمملكة

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام مواطن بتقديم مقترحًا خاصًا بمبادرة لتنظيف المنتزهات العامة في المملكة، وذلك من خلال نموذج نفذه هو وأسرته بمنتزه ” السودة ” في منطقة عسير.

وأظهر المقطع، توضيح المواطن للمبادرة المقترحة، والتي تتلخص في شراء عدد من أكياس القمامة كبيرة الحجم، بالإضافة لقفازات وكمامات، وتشجيع كل عائلة لأبنائها على جمع القمامة في الأكياس، وذلك من خلال وعدهم بمكافأة لكل منهم على كل كيس يبادر بتعبئته داخل المنتزهات.

كما بيّن المواطن خلال الفيديو، أن تكلفة هذه المبادرة بسيطة، فلا تتطلب إلا 150 ريالًا فقط، موضحًا أنها لا تسهم في نظافة المنتزهات العامة فقط، بل تعلم الأطفال وتربيهم على السلوك الحضاري والحفاظ على نظافة الأماكن السياحية بالمملكة.