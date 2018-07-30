خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الباكستاني

جدة(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر الوفيات والإصابات التي نتجت عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في بلاده.

وقال الملك المفدى” علمنا بنبأ الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.