سمو ولي العهد يعزي الرئيس الباكستاني

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية إثر الوفيات والإصابات التي نتجت عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في بلاده.

وقال سمو ولي العهد” تلقيت نبأ الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة في بلدكم، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.