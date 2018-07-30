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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته بعد فوزه على اخيسار سبور

بالصور.. الهلال يعاود تدريباته بعد فوزه على اخيسار سبور
نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال، صباح اليوم الاثنين، تدريباته الاعتيادية بعد تغلبه على أخيسار سبور التركي في الودية التي جمعتهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان ‏الهلال تغلب، أمس الأحد، على فريق ” اخيسار سبور ” التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما في النمسا.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2363 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفوووو

[ عدد التعليقات: 1553 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقهم ويعطيهم العافيه ياااااااارب

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