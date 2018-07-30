بالصور.. الهلال يعاود تدريباته بعد فوزه على اخيسار سبور
واصل فريق الهلال، صباح اليوم الاثنين، تدريباته الاعتيادية بعد تغلبه على أخيسار سبور التركي في الودية التي جمعتهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان الهلال تغلب، أمس الأحد، على فريق ” اخيسار سبور ” التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما في النمسا.
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طلال[ عدد التعليقات: 2363 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفوووو
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1553 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقهم ويعطيهم العافيه ياااااااارب