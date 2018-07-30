‏‎ولادة مكة تكشف عن أهم الإستعدادت والمستجدات لموسم حج 1439

حسين العلي(صدى):

‏‎كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أنس بن عبدالحميد سدايو عن أهم الإستعدادات والمستجدات للمستشفى خلال موسم الحج لعام 1439هـ حيث يتم العمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة تكليف الحج بالقوى العاملة المكلفة بجميع تخصصاتهم الفنية والغير فنية

كما يستمر تشغيل وتكثيف الجهود لجميع أقسام المستشفى من طوارئ وعيادات وعمليات دون توقف بالإضافة إلى الحالات المحولة من الحجاج بمستشفيات المشاعر المقدسة ومستشفيات العاصمة المقدسة وتجهيز قوى عاملة من منسوبي المستشفى لدعم جميع المستشفيات في حالة أي حدث لاسمح الله أثناء الحج.

مبيناً وجود متخصصين للرد على الإستفسارات الشرعية والدينية لكافة المرتادين للمستشفى.

‏‎و أكد مدير الخدمات الطبية الدكتور “هلال المالكي” أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على أتم الإستعداد لتلبية الإحتياجات الطارئة في مجال تخصصي النساء والأطفال لجميع سكان العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام من خلال كادر طبي وفني وإداري مؤهل ومدرب ومستعد لإتمام مايسند إليه. إضافة إلى وجود إستشاريين مناوبين على مدار الأربع والعشرين ساعة لمناظرة الحالات الحرجة في جميع مستشفيات مكة التي لا يتوفر فيها تخصص النساء والأطفال للتعامل مع الحالات المشتبه فيها من الأمراض المعدية.

‏‎لافتاً إلى وقوف فريق طبي مجهز لتلبية أي نداء من إدارة الطوارئ بالعاصمة المقدسة للمشاركة عند الحاجة.

‏‎كما أن المستشفى تعد قافلة بناء على عدد الحجاح المرضى بالمستشفى والتي تسمح حالتهم الصحية بحسب تعليمات الأطباء المعالجين .يتم تصعيدهم إلى مشعر عرفات في التاسع من شهر ذالحجة لأداء ركن الحج الأكبر. بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة حيث أن القافلة مجهزة بالباصات لإستيعاب العدد المتوقع من الحجاج والمرضى والمرافقين من الأطباء والتمريض وسيارات الإسعاف لمرافقة الباصات ومواجهة الظروف الصحية الطارئة للمرضى والتجهيزات الطبية والغير طبية الملائمة للحالات الصحية أثناء الرحلة.

‏‎ من جهته أشار الدكتور سدايو ان المستشفى نفذت سلسلة من الخطط الإفتراضية لرفع مستوى العاملين وقياس مدى جاهزية المستشفى حال حدوث الأزمات والكوارث – لاقدر الله – والتي قد يزداد عددها بموسم الحج.

‏‎الجدير ذكره أن ولادة مكة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة ، المطابقة لمعايير الجودة وذلك يأتي تماشياً مع توجهيات حكومة خادم الحرمين الشريفين كونها الوحيدة بالعاصمة المقدسة متخصصة في مجال النساء والتوليد و طب وجراحة الأطفال بكل تخصصاته ولتميز موقعها وقربه من المشاعر المقدسة.