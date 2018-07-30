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  3. لخلافهم بالتنقيب على الذهب.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب مركبة بعفيف
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

لخلافهم بالتنقيب على الذهب.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب مركبة بعفيف

لخلافهم بالتنقيب على الذهب.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب مركبة بعفيف
سامي المجيدير(صدى):

باشرت الجهات الأمنية صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب لمركبة يستقلها أربعة أشخاص أحدهم توفي متأثرًا بإصابته .

ووفقًا لمعلومات أمنية تلقتها صحيفة ” صدى الالكترونية ” فإن خلافًا نّشب بين ستة اشخاص في إحدى القرى شمال محافظة عفيف بمنطقة الرياض؛ حيث تّطور الخلاف إلى المطاردة مع طريق صحراوي؛ مما نتج عنه انقلاب مركبة الأشخاص الأربعة حيث توفي الرابع في موقع الحادث.

وشّرعت الجهات الأمنية في التحقيق بالحادثة وتم التحفظ على جميع أطراف القضية تمهيدًا لتحويلهم لنيابة العامه كونها جهة الاختصاص ؛ فيما كشفت مصادر لـ ” صدى الالكترونية ” أن سبب الخلاف بين الأطراف ربما يّعود إلى جهاز لتنقيب عن الذهب وتطور خلافهما إلى المطاردة بينهما .

ومن جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن طوارئ مستششفى عفيف العام استقبل صباح اليوم أربع حالات أحدهم وفاة وآخر مصاب بكسور ورضوض وحالتين طفيفة.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2363 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله

[ عدد التعليقات: 2291 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفرله ويتمم شفائهم علي خير اللهم امين

[ عدد التعليقات: 50707 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يرحمه ويشفي المصابين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1553 ] نشر منذ 20 دقيقة

سارقين غنم وطردهم راعي الغنم ونقلبو

[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يرحمه . احيان الكلام ما يكفي الله يصلح الشأن

[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 20 دقيقة

لاحول ولاقوه الابالله

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 19 دقيقة

لحول الله يرحم الميت ويشفي المصابين. هاذي اخرتها الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماينلامون الدعوى فيها فلوس ماهي بسيطه

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