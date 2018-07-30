العثور على جثة ” مفقود قلوة الباحة ” بمنطقة جبلية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن رجال الأمن، صباح اليوم الاثنين، من العثور على جثة المواطن محمد جمعان الغامدي، بمنطقة جبلية، والمفقود منذ أسبوعين في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

كما عثرت الفرق الأمنية على ثوبه وطاقيته ومفتاح سيارته وحذائه، بموقع بعيدًا عن جثته، وذلك بعد مطالبة أهل ” الغامدي ” بسرعة البحث عنه، في ظل غيابه عن المنزل لمدة وصلت إلى أسبوعين.

وتم البحث عن ” مفقود قلوة الباحة ” ، من خلال التعاون بين ‏فريق‏ ‏السلام للبحث والإنقاذ، والدفاع المدني بمحافظة قلوة، بقيادة الملازم أول محمد سالم الشهري، مدير العمليات بالمحافطة، فضلًا عن جهود الدوريات والشرطة من مخفر نيرا، والتي أسهمت في العثور على ” الغامدي ” .