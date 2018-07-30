” التجارة ” تشهر بمركز للبصريات لمخالفة شروط وضوابط التخفيضات

عادل الحربي (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مركز للبصريات بمحافظة الدرعية بالرياض، وذلك إثر تورطها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومخالفة شروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.

هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت .