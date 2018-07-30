” هدف ” يدعو الباحثين والباحثات التسجيل في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في معرض لقاءات الالكتروني للتوظيف، استعدادا للمشاركة بالمعرض والتقديم على الفرص الوظيفية الذي يبدأ الأحد القادم لمدة خمسة أيام في الفترة من 23-29 ذو القعدة 1439هـ (الموافق 5-9 أغسطس 2018م).

ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل التسجيل إلكترونيا بالمعرض من خلال زيارة موقع لقاءات الإلكتروني على الرابط : هنا، والضغط على تسجيل وتعبئة وتقديم المعلومات المطلوبة وتحميل السيرة الذاتية وتفعيل الاشتراك بالضغط على الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني، ومن ثم الدخول على الموقع (إدخال بيانات المستخدم وكلمة السر) ، و بعد ذلك يمكن المشاركة بالمعرض والاطلاع على قائمة بكافة المنشآت المشاركة في المعرض وزيارة المنصات الإلكترونية الخاصة بها والتقديم على الفرص الوظيفية المعلنة المناسبة.

ويتضمن معرض لقاءات (و هي إحدى قنوات التوظيف بهدف) في نسخته الثانية عشرة، عدد من الفرص الوظيفية في منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية التي صدرت بها قرارات توطين سابقة، و من ذلك : السيارات والدراجات النارية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، الأثاث المكتبي والمنزلي الجاهز، الأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات، النظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، السجاد بكافة أنواعه، الحلويات، و غيرها من الأنشطة.

ويأتي إنشاء معرض لقاءات للتوظيف الإلكتروني كمبادرة من الصندوق ليلعب دوراً في توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توظيف الكوادر السعودية المؤهلة لضمان المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع الخاص.

في حين يتيح المعرض للباحثين عن عمل العديد من المزايا ومنها: الاطلاع على آلاف الفرص الوظيفية المتاحة، خاصية التواصل المباشر من خلال محادثة نصية مع أصحاب الأعمال، خاصية البحث عن الوظائف المناسبة من ناحية المدينة، المؤهل، الراتب والخبرة المطلوبة، كما يوفر المعرض الإلكتروني الوقت والتكلفة ويُمكن الباحث والباحثة عن العمل من المشاركة والتقديم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت خلال فترة المعرض.

إلى ذلك نوه ” هدف ” إلى أنه بإمكان المنشآت أو الباحثين عن عمل من الجنسين، التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 920020301 للحصول على المزيد من المعلومات عن المعرض وآليه وطريقة التسجيل.