كفاءة يؤكد: السيارات الصغيرة غير موفرة للطاقة بشكل عام

علي القحطاني (صدى):

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة “، أن الاعتقاد السائد حول أن جميع السيارات الصغيرة موفرة للطاقة، غير صحيح.

وأوضح ” كفاءة ” أن التجربة أثبتت وجود سيارات سيدان صغيرة في الحجم لكنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود، مقدرًا نسبة الوفر العام في استهلاك الوقود بين مركبتين صغيرتين بـ39% في المتوسط العام.

كما دعا جميع راغبي شراء المركبات الجديدة، إلى تصحيح هذا الاعتقاد السائد، مشددًا على أهمية معرفة حجم استهلاك الوقود في المركبات الجديدة قبل شرائها.

ولفت إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على السيارات الجديدة في المعارض هي التي توضح حقيقة هذا الأمر، وتبين على وجه الدقة ما إذا كانت السيارة موفرة للطاقة أم لا، وفق التصنيف الموجود عليها.