أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرتي شهيدي الواجب الحربي والعنزي

الرياض(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، لأسرة شهيدي الواجب الملازم أول منصور بن جزاء الحربي ، ووكيل الرقيب فهد بن عوده العنزي ، مؤكداً سموه المواقف البطولية التي يسطرها جنودنا البواسل بمختلف القوات العسكرية ضد كل من يعبث بأمن الوطن، وإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن وقيادته التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وما يحققونه من بطولات وانتصارات في ميدان العز والشرف في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي.

وكان سمو أمير الرياض بالنيابة قد أدى صلاة الميت على الشهيدين عقب صلاة عصر اليوم بجامع الراجحي .

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني وكبار مسؤولي الحرس الوطني وأمراء الأفواج .

من جانبهم عبّر ذوو الشهيدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ، أيدها الله، ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة ولسمو وزير الحرس الوطني على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم ، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهادهما في ميدان الشرف والكرامة ، مجددين العهد والولاء للقيادة الحكيمة أيدها الله، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها.