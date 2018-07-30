كاريلو: مستعد للبقاء والقتال مع الهلال
أكد اللاعب البيروفي الدولي آندري كاريلو، عن تأقلمه سريعًا في صفوف نادي الهلال، بعد أسبوع واحد من الانتقال إليه قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار إعادة الشراء.
وأوضح اللاعب البيروفي، مصرّحًا: ” أشعر بالراحة هنا مع الهلال، بدأت في التأقلم سريعاً فاللاعبين ساعدوني على ذلك ” ، مضيفًا: ” أعتقد أنني مستعد للبقاء والقتال مع الفريق لأطول فترة ممكنة. “
ابو منار[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
مسخرة انتقاء الكلمات البقا والقتال
سفاهة قمة السفاهة يعني اذا قاتلت ومت نحطك في خانة الشهداء حرب
او شهداء كورة
اذا تبغي قتال رثح الحد الجنوبي
ورنا شطارتك
ماجابك من بلدك الا الفلوس
الضايعه عندنا البلد اولي
بلفوسها
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 58 دقيقة
قاتل الصراصير ياسنفور لو حصلت عقد نفس عقدك في اي فريق اوربي خل السنافر يطردوا وراك بنشوفك ياسنفور قال بيقاتل وتأقلم على طول ليتك بس تعرف كم درجة حرارة الرياض في الصيف ههههههه عشان رحتوا معسكر اعدادي تأقلمت بسرعه على بالك الحسابه بتحسب في صالحك اعتبرها فترة نقاهه لك مع السنافر ولا تنسى تسلم الاب الروحي للسنافر عشان يزيد راتبك
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 57 دقيقة
الطاقيه منه وفيه الحين وش يقولوا السنافر على الطاقيه
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 53 دقيقة
ليته يبقى لاعب مو صباب قهوه بعد المباراه او سايق خاص بدل اوفر تايم او يحطوه يسوي شيه لرئيس الهلال مع الكركديه ههههههههههه 🤣🤣😂😂😂😂