كاريلو: مستعد للبقاء والقتال مع الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب البيروفي الدولي آندري كاريلو، عن تأقلمه سريعًا في صفوف نادي الهلال، بعد أسبوع واحد من الانتقال إليه قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار إعادة الشراء.

وأوضح اللاعب البيروفي، مصرّحًا: ” أشعر بالراحة هنا مع الهلال، بدأت في التأقلم سريعاً فاللاعبين ساعدوني على ذلك ” ، مضيفًا: ” أعتقد أنني مستعد للبقاء والقتال مع الفريق لأطول فترة ممكنة. “