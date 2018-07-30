استطلاع.. 76% من المواطنين يرفضون حل مشكلة الكهرباء بالعدادات الذكية
أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ومدى رضى المواطنون عن حل المشكلة بالعدادات الذكية.
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:
غير راضٍ : 335 : 76%
راضً: 72 : 16%
غير مهتم: 34: 8%
عدد المشاركين في الاستطلاع: 441
يجدر الإشارة إلى تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه.
حسين العنزي[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 2 ساعتين
العدادات الذكية افضل
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 ساعتين
يرجى بأن يتم تركيب جهاز في كل منزل وفي كل شقة وفي كل استديو وفي كل محل تجاري ويتم تفعيل الكهرباء عن طريق الشحن ……………………..لكي يرى كل منزل قوة صرف الكهرباء لدية ولكي يتعلم كيف يوازنها بالقدر المعقول !
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 ساعتين
يرجى بأن يتم تركيب جهاز في كل منزل وفي كل شقة وفي كل استديو وفي كل محل تجاري ويتم تفعيل الكهرباء عن طريق الشحن ……………………..لكي يرى كل منزل قوة صرف الكهرباء لدية ولكي يتعلم كيف يوازنها بالقدر المعقول !
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 2 ساعتين
يرجى بأن يتم تركيب جهاز في كل منزل وفي كل شقة وفي كل استديو وفي كل محل تجاري ويتم تفعيل الكهرباء عن طريق الشحن ……………………..لكي يرى كل منزل قوة صرف الكهرباء لدية ولكي يتعلم كيف يوازنها بالقدر المعقول !
سعودي[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جاور السعيد يسعد
مصر
ابوبندر[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل 441يعتبر استطلاع يا سبق من اكثر 30 مليون عجبي؟
ابوبندر[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل 441يعتبر استطلاع يا سبق من اكثر 30 مليون عجبي؟
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 2 ساعتين
قد يكون موقع وزارة الكهرباء تهكر يريدون الهرب من انتقادات الناس لها
الكهرباء يا اخوان سلمتها للراجحي صار متعهد صارت الحكومه تقبض فلوس بدل المصروفات وبهذى تصير تحصل فلوس من المقاول والمقاول سوف يقبض ارباحه
المره القادمه سوف تشجع على اخذ الاجهزه ذات الكفائه العاليه للهرب من الانتقادات الاذعه التي تعرضت لها ههههههههه
اي شغله يدخل فيها مصاريه اعرفوا انها خربانه
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 1 ساعة
* إلى من يهمه الأمر/ نظام الفواتير الشهريه يكون التسديد كل شهر لجميع العدادات الكهربائية – ولكن ان كان بشحن سيكون الدخل دوري لان ليس كل شخص سيشحن ويصرف في نفس وقت شحن وصرف الآخر – وعن طريق الشحن سيكون الوضع واضح بدقة عالية *