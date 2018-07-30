استطلاع.. 76% من المواطنين يرفضون حل مشكلة الكهرباء بالعدادات الذكية

نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية استطلاع على مدار الأسبوع المنصرم؛ حول ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ومدى رضى المواطنون عن حل المشكلة بالعدادات الذكية.

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي:

غير راضٍ : 335 : 76%

راضً: 72 : 16%

غير مهتم: 34: 8%

عدد المشاركين في الاستطلاع: 441

يجدر الإشارة إلى تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فيه.