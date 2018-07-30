مطار جدة يحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 100 ألف حبة كبتاجون 

جدة(صدى):

أحبط رجال الجمارك محاولات مهربون قدِموا للمملكة عبر منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي لإدخال كمية من حبوب ” الكبتاجون والترامادول ” بلغ عددها (114,928) حبة, بالإضافة إلى كمية من مادة ” الشبوا ” المخدرة بلغت (1,465) كيلو جرام .

وأوضح مدير عام جمرك المطار بندر الرحيلي أن إحباط تلك الكمية تم من خلال أربعة محاولات لتهريبها , حيث كانت المحاولة الأولى عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بعدد (6) حقائب سفر تحتوي على عدد (65) علبة خاصة بالحلويات, وبالتفتيش اليدوي عُثر بداخلها على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (98,500) حبة.

وأفاد الرحيلي أنه تم إحباط محاولتين بنفس طريقة التهريب حيث بلغت الكمية بالمحاولة الأولى (16,120) حبة ترامادول المحظورة, وبالمحاولة الثانية بلغت (1,465) كيلو جرام من مادة ” الشبوا ” المخدرة, حيث كانت مُخبأة داخل حقيبتين يدوية لأحد المسافرين بعد استحداث قاعدة أسفل الحقيبة ووضع الكمية بداخلها , فيما بلغت الكمية بالمحاولة الأخيرة (308) حبة من حبوب “الترامادول” المحظورة عُثر عليها مُخبأة داخل حقيبة ملابس الخاصة بأحد المسافرين بعد وضع الكمية داخل “ياقة” أحد القمصان لغرض التمويه , مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.