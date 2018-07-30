بالفيديو.. الجيش اليمني يشن هجوما على الحوثيين ويقترب من مركز دار الحديث بصعدة

فهمي محمد(صدى):

قامت قوات الجيش اليمني بشن هجومًا خاطفًا على مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية من اتجاهين مختلفين في ” صعدة ” .

وفي هذا السياق، أوضح العميد رداد الهاشمي، قائد لواء ” 151 ” مشاة في الجيش اليمني، أن قوات الجيش اليمني أصبحت على مقربة من ” مركز دار الحديث ” بصعدة.

كما أشار “رداد ” إلى أن الهجوم المزدوج تمثل في تقدم كتائب قتالية في اتجاه منطقة البقع شرق محافظة صعدة، وتقدم كتائب أخرى باتجاه مركز مديرية كتاف وسيطرتها على وادي الخراشب ووادي السوائل.

كما امتدت سيطرة الجيش اليمني لسلسلة جبال الرصيفات المطلة على السائلة وعلى وادي آل بو جبارة و ” مركز دار الحديث للعلوم الشرعية ” ، الذي أصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني.

من الجدير بالذكر أيضًا أن هناك اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين استمرت لعدة ساعات، حققت فيها قوات الجيش اليمني انتصارات وتقدمات ميدانية؛ مما أسفر عن تكبيد مليشيات الحوثي الإيرانية عددًا من القتلى والجرحى بالإضافة لأسر عناصر أخرى.