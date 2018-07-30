انطلاق ” لكزس ES 350 ” موديل 2019 في الولايات المتحدة سبتمبر المقبل

واشنطن(صدى):

يستعد الجيل السابع من لكزس ES ، للطرح للتجار بالولايات المتحدة الأمريكية ، في شهر سبتمبر القادم ويبدأ سعر السيارة من 39.500 ألف دولار لنسخة ES 350، والوافد الجديد هو بواقع 550 دولار أكثر تكلفة من نموذج عام 2018.

ومن يرغبب في هذه السيارة ولكن بقدرة أكبر كفاءة في استهلاك الوقود , فيمكنهم الحصول على نسخة ES 300h ، التي ستطرح للبيع من 41.310 دولار, بواقع 510 دولار أقل من ذي قبل. ويدعم السيارة قاعدة بناء GA-K تستخدم في تويوتا أفالون ككما ستكون ES متاح في اصدار F Sport وستأتي ES 350 F Sport بسعر 44.035 في الولايات المتحدة ,,وبالإضافة إلى نظام تعليق كعدل، فهذا الإصدار يأتي مع عجلات 19 بوصة، وديكورات ألومنيوم للمقصورة الداخلية، والتصميم الخارجي الأكثر عدوانية.

ويضيف خط السقف المنحني اسبويلر في نسخ F Sport بلون داكن لتحقيق تأثير بصري أقوى والمقصورة على مستوى مختلف عن الجيل السابق من السيارة الصالون. وتم وضع كل من شاشة العرض المركزية والعدادات في مدى رؤية السائق مع امكانية عرض البيانات على الزجاج الأمامي بصورة اختيارية. وتتوفر لكزس ES 2019 مع قطع الخشب والألمنيوم الحقيقية.

وتعمل السيارة بدفع امامي وتعليق متعدد الوصلات والتعليق المتغير المتكيف بصورة اختيارية. وبغض النظر عن خيار المحركات ، تأتي ES مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.