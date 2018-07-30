“ صحة الطائف ” تحذر المدخنين في أروقة منشآتها بغرامة مالية

حسين العلي(صدى):

حذرت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف من التدخين داخل منشآتها الصحية، وتوعدت بفرض غرامة مالية بـ ” 200 “ريال على من يرتكب هذه المخالفة .

واوضح ذلك مدير برنامج مكافحة التدخين بالطائف دخيل الله بن حسين الثقفي منسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، بانه ستوضع لوحات تحذيرية في مبنى مديرية الشؤون الصحية ومبنى إدارة الصحة العامة وجميع القطاعات الصحية .

وبين ” الثقفي ” أن ذلك تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي (٥٦/م) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨هـ ، والذي ينص على أن التدخين داخل هذه المنشأة أو في حرمها يعرض مرتكب هذا الفعل لغرامة .

وذكر” الثقفي “هذا التحذير ياتي لتطبيق النظام ضد أي مدخن في المنشآت الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية ، ويلزم المدخن بالابتعاد عن المبنى مسافة ١٥ متراً ، وفق دليل الضبط والتحرير المعتمد من قبل لجنة مكافحة التبغ .

جدير بالذكر أنه تم وضع اللوحات التحذيرية أبتداء من١٤٣٩/١١/١٦هـ، كما سيتولى فريق مختص بالقيام بجولات إشرافية للتأكد من تطبيق النظام ورصد المخالفات عبر تطبيق إلكتروني أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة التي يترأسها وزير الصحة .