10 نصائح يجب اتباعها أثناء الريجيم للحصول على الوزن المثالي
كشفت الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، عن 10 نصائح يجب اتباعها أثناء أنظمة الريجيم المختلفة للحصول على أفضل النتائج، منها:-
1- تناول زبادي خالي الدسم.
2- شرب أكثر من زجاجة ونصف ماء بشكل يومي بما يعادل 2 لتر.
3- تناول المشروبات الساخنة ولكن دون إضافة السكر.
4- المشي كل يوم على الأقل 20 دقيقة.
5- الابتعاد عن المشروبات الغازية حتى إذا كانت مخصصة للدايت.
6- يجب مضغ الطعام جيدا قبل البلع.
7- الحرص على دخول الحمام بشكل دوري لتجنب الإمساك.
8- تناول الخس أو الخيار بين الوجبات في حالة الجوع ولا يفضل أن يؤكلا سويا.
9- لا يجوز تخطى وجبة من الوجبات الثلاثة.
10- يجب تجنب تناول الأكلات السريعة.
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