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10 نصائح يجب اتباعها أثناء الريجيم للحصول على الوزن المثالي

10 نصائح يجب اتباعها أثناء الريجيم للحصول على الوزن المثالي
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، عن 10 نصائح يجب اتباعها أثناء أنظمة الريجيم المختلفة للحصول على أفضل النتائج، منها:-

1- تناول زبادي خالي الدسم.

2- شرب أكثر من زجاجة ونصف ماء بشكل يومي بما يعادل 2 لتر.

3- تناول المشروبات الساخنة ولكن دون إضافة السكر.

4- المشي كل يوم على الأقل 20 دقيقة.

5- الابتعاد عن المشروبات الغازية حتى إذا كانت مخصصة للدايت.

6- يجب مضغ الطعام جيدا قبل البلع.

7- الحرص على دخول الحمام بشكل دوري لتجنب الإمساك.

8- تناول الخس أو الخيار بين الوجبات في حالة الجوع ولا يفضل أن يؤكلا سويا.

9- لا يجوز تخطى وجبة من الوجبات الثلاثة.

10- يجب تجنب تناول الأكلات السريعة.


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