مركز صحي ظهرة نمار يقيم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للاتهاب الكبد

محمد السعران(صدى):

نظم مركز صحي ظهرة نمار فعاليات توعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب واليوم العالمي للالتهاب الكبد الفيروسي تحت شعار (لنصل لغير المشخصين) بحضور مشرفة القسم النسائي جياة الجلبان وعدد من المراجعات ومنسوبات المركز واشتملت الفعاليات على ركن بروشروات توعوية تعريفيه للمراجعين ومحاضرة مرئيه للمرضي قدمتها مشرفه التوعيه الصحيه للمركز امل الغامدي حول فيروسات الكبد.

حيث أكدت أنها تنتقل من خلال مشاركة الأدوات الحادة بدون تعقيم، وممارسات الحقن غير الآمنة، وعدم كفاية تعقيم المعدات الطبية، ونقل الدم ومنتجاتها ، بينما لا ينتشر فيروس التهاب الكبد (ج) عن طريق لبن الثدي، أو الطعام، أو المياه، أو عن طريق المخالطة العابرة، أو مشاركة الأطعمة والمشروبات مع المصاب ، وللوقاية من الفيروسات (ج) و(د)، يوصى بأخذ لقاحات التهاب الكبد (أ) و(ب).

وقدم مدير المركز الاستاذ طلال المطيري شكره وتقديره لكافة القائمين على هذه الفعاليات مثمنا جهودهم التي تهم مصلحة المراجع والمريض