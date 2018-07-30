الحاجة سعدية تكشف قصص احتيال تجار المخدرات لتهريب ” الكبتاجون ” للمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الحاجة ” سعدية ” المصرية، والتي وقعت ضحية لأحد الأشخاص الذي احتال عليها، وقام بتسفيرها لأداء العمرة؛ تفاصيل جديدة عن الشخص الذي قام بتسفريها إلى المملكة.

وأوضحت الحاجة ” سعدية ” أن تحقيقات الأجهزة المصرية، توصلت إلى ان المتهم الذي قام بتسفيرها ودس المخدرات لها، يُدعى عبد الله المنزلاوي، وقام بمنح 6 آخرين تأشيرات عمرة، وكان ينوي تسفيرهم ودس مخدرات معهم، لو نجحت خطته.

وعن المتهم عبدالله المنزلاوي، فقد اعترف على 3 مصريين من أبناء مدينة ” نبروه ” ، كانوا يساعدونه في البحث عن الضحايا، كما اعترف على مصريين آخرين يعملون في المملكة، وأنهم كانوا شركاء في تكوين تشكيل عصابي؛ من أجل تهريب عقار ” الكبتاجون ” المخدر إلى المملكة.

وفي ذات السياق أيضًا، صرح مصدر قضائي مصري، أن أفراد العصابة يشترون ما يسمى بـ ” الحقائب الكربونية ” ، حيث تحتوي على مواد كربونية أسطوانية يتم وضعها في أركان الحقيبة، ويصعب على أجهزة المطارات اكتشاف ما بداخلها، مشيرًا إلى أن قيمة الحقيبة الواحدة تبلغ 20 ألف جنيه.

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