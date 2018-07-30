” هزازي ” على مشارف العودة لدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تلقى المهاجم الدولي السعودي نايف هزازي، المحترف في صفوف ” بوتوشاني ” الروماني، ثلاثة عروض من أندية دوري المحترفين، حيث يقترب من العودة للمنافسات المحلية بالمملكة.

ويقوم ” هزازي ” ، صاحب الـ 30 عامًا، حاليًا بدراسة تلك العروض التي تلقاها خلال الأسابيع الماضية، للاستفادة من خدماته الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كثفت الأندية اتصالاتها باللاعب، من أجل إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، لمدة موسم واحد.

جدير بالذكر، أن ” هزازي ” ، حين يعود لدوري المحترفين، عليه دفع الشرط الجزائي من أجل الحصول على ورقة مخالصة من نادي ” بوتوشاني ” الروماني، علمًا بأنه تبقى له موسم رياضي واحد معه .