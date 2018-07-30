وحدة الأحول المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للنساء في مدينة الملك فيصل العسكرية بعسير

أبها(صدى):

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة أمس ، تقديم خدماتها للنساء في قيادة المنطقة الجنوبية بمدينة الملك فيصل العسكرية بمنطقة عسير، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، في إطار تفعيلها لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة منسوبي القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وتقدم العربة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات ” البرنت ” .

الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات الراغبين في إنهاء معاملاتهم.