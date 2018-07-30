بالفيديو.. انهيار مريم حسين داخل المستشفى برفقة والدتها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة المغربية ​مريم حسين​، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لها من داخل المستشفى برفقة والدتها ، قبل دخولها غرفة العمليات .

وظهرت مريم في الفيديو وهي تبكي بحرقة داعية من الله الشفاء العاجل لوالدتها، كما قدمت لها الدعم ووقفت الى جنبها قبيل دخولها غرفة العمليات، فتعاطف معها المتابعون وتمنوا لوالدتها الشفاء العاجل.

يذكر أن مريم حسين تعرضت منذ فترة لموقف محرج بسبب انتشار تعليقات لها على مواقع التواصل الإجتماعي مسيئة للمتابعين، وقالت أن الحساب الذي يتحدث بإسمها ليس لها، وأنها لا يمكن أبدا أن تقوم بالاساءة إلى أي أحد من متابعيها.