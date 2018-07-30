جولات أمانة عسير ترصد 91 مخالفة

أبها(صدى):

رصدت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير، خلال جولاتها الرقابية التي قامت بها خلال الأسبوع الماضي 91 مخالفة، استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير المهندس سعيد الشهراني أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 78 إنذاراً لمنشآت مخالفة، إضافة إلى رصد 91 مخالفة وتسجيل 129 ملاحظة , مشيراً إلى أن تلك المخالفات رصدت بعد أكثر من 302 جولة قامت بها الفرق التفتيشية.

ولفت الشهراني إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة ، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع ، وسوء نظافة المعدات المستخدمة ، وعدم ارتداء الزي الرسمي ، بجانب مخالفة شروط التعبئة والتخزين.