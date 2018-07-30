علامات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوصى خبراء الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض السرطان الفتاك في فترة مبكرة، حتى نتمكن من إنقاذ حياتنا من هذا المرض الذي يصيب أعراض الجسم المختلفة، فالتشخيص المبكر يساعد على العلاج.

وأكد الخبراء ، أن أعراض السرطان تختلف من نوع إلى آخر، فيشعر مريض سرطان المخ في بداية الإصابة بآلام في الرأس والآلام المطولة، وضبابية الرؤية.

بينما يشعر مريض سرطان الدم بالشحوب، والنزيف المتكرر من الأنف، وآلام العظام والمفاصل، وعلامات الكدمات البسيطة.

أما عن مريض سرطان الغدد اللمفاوية، فأعراض إصابته بالمرض تتمثل في حكة الجلد، والتعرق الليلي، وارتفاع درجة الحرارة دون مصدر معروف، وتضخم الغدد اللمفاوية بصورة تجعلها صلبة الملمس.

ومن أبرز علامات الإصابة بسرطان الجلد وجود إصابات قرحية لا تزول، فضلا عن بروز شامة أو كتل تحت الجلد، بينما تتمثل أعراض سرطان المعدة في تقيؤ الدم والشعور بآلام بعد تناول الطعام وخسارة الوزن.

وتتمثل أعراض سرطان الرئة في تزايد السعال مع خروج بعض الدم، الشعور بآلام في الصدر، ويعد التعرق خلال الليل والتعب فقدان الوزن دون سبب وآلام الرأس من الأعراض العامة للإصابة بالسرطان.

ونصح الخبراء باستشارة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض، مؤكدين أنه على الأشخاص ألا يقلقوا من حدوثها لأنها قد تكون ناجمة عن اضطرابات صحية أخرى.