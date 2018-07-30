جامعة تبوك تشارك بمهرجان الورد والفاكهة 39

تبوك(صدى):

تشارك جامعة تبوك بمهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة، المقام في منتزة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بجناح يقدم العديد من الخدمات التوعوية الزراعية والطبية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات التثقيفية لزوار المهرجان.

وبدأت مشاركة الجامعة بالمهرجان بمعرض تثقيفي عن آفات وأمراض الفاكهة، وأهمية نباتات الزينة للصحة المنزلية، وعرض لأهم النباتات المنزلية الطبية، وإجراء العديد من التجارب العلمية المبسطة، واستمر على مدى ثلاثة أيام، كم تنظم الجامعة حالياً بجناحها حملة توعوية للتعريف بالنظام الغذائي الصحي تستهدف نظام تغذية الأطفال, تهدف إلى تقدم نصائح غذائية للرضع وصغار الأطفال وارشادات عامة في مرحلة الطفولة وسن المدرسة والتخطيط لوجبة الطفل.

ويصاحب الجناح ركن خاص بقياس الضغط والوزن للزوار لتقديم الاستشارات والارشادات الطبية، كما يضم الجناح عدداً من اللوحات والمجسمات التي تبرز أهمية التغذية السليمة.

من جهة أخرى نظمت الجامعة أمس محاضرة بعنوان ” صحتك في غذائك ” قدمها الدكتور رياض بن عبد الرحمن آل زاهب، وذلك على المسرح المفتوح بالمهرجان, في حين قدم الدكتور عبدالعزيز بن دخيل الله الذبياني أول أمس وعلى ذات المسرح محاضرة بعنوان ” آفات النخيل وطرق معالجتها ” ، حيث تطرق لأبرز الآفات التي تصيب النخيل، وأخطار المبيدات الحشرية على النخيل وكافة أنواع الفواكه والنباتات.