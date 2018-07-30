” جامعة الطائف ” تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الطائف، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين المؤهلين في التخصصات المطلوبة.

وأبانت جامعة الطائف أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– وظيفة طبيب استشاري

يشترط لشغلها شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات في أحد التخصصات التالية: ” باطنة – جراحة – نساء وولادة – طب الأسرة أنف وأذن وحنجرة – جلدية – عيون – أطفال ” ، والأولوية للحاصلين والحاصلات على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني سارٍ المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– وظيفة طبيب نائب

يشترط لشغلها شهادة علمية أو مهنية لا تقل عن سنتين بعد الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية: ” باطنة – طب الأسرة – جراحة – عيون – نساء وولادة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة – صحة عامة ” ، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– وظيفة طبيب مقيم

يشترط لشغلها الدرجة الجامعية في الطب البشري تخصص ” طب وجراحة ” ، مع اجتياز فترة التدريب اللازمة للتخرج، وتوافر تصنيف وتسجيل مهني سارٍ المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– وظيفة أخصائي استشاري غير طبيب

يشترط لها الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: ” المختبرات – العلاج الطبيعي – الأشعة – التمريض ” ، مع خبرة ثلاث سنوات في التخصص، وتعطى الأولوية للحاصلين على تخصص دقيق، مع توافر تصنيف وتسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات ومطابقة المستندات، يكون عن طريق الحضور الشخصي وتسليمها يدويًا، حيث تبدأ فترة التقديم اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 16 ذي القعدة الجاري، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه ” الساعة الثانية عشرة ظهرًا ” .

وأشارت جامعة الطائف إلى أن أي طلب يرد متأخرًا بعد نهاية فترة تسليم المستندات لن يُقبل استلامه.

وذكرت الجامعة تفاصيل التقديم على الوظائف، حيث أوضحت الجامعة أن التقديم للرجال سيكون في مبنى الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالحوية، بينما سيكون التقديم للنساء في وحدة شؤون الموظفات بشطر الطالبات.

وعن المستندات المطلوب إحضارها، تشمل: ” صورة واضحة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، وصورة من المؤهلات العلمية مع الأصول للمطابقة، وصورة من الخبرات العملية مع الأصول للمطابقة، وصورة من بطاقة التصنيف والتسجيل المهني سارية المفعول ” .