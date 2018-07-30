5 تغييرات في أسلوب حياتك تساعد على نوم أفضل

لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن العديد من العادات السيئة التي يمارسها الإنسان، هي السبب الرئيسي في عدم حصوله على كمية كافية من النوم؛ فيما أوضحت مجموعة من النصائح حول كيفية التخلص من نوبات الأرق وقلة النوم.

وجاءت نصائح الدراسة كالتالي: التخلص من عادة النوم لوقت متأخر في عطلة نهاية الأسبوع؛ والنهوض في نفس الوقت الذي تنهض فيه كل يوم حتى لا يحدث أي خلل لدى النوم في الليلة التالية، بالإضافة إلى النوم بمفردك.

وأضافت تجنب تناول الطعام قبل النوم ، لأن عملية التمثيل الغذائي في الجسم تتباطأ عند النوم، ما يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية غير المهضومة، وتراكمها كدهون تساهم في زيادة الوزن، كما نصحت بفتح النافذة أثناء النوم.

وأكدت أنه من المفاهيم الخاطئة الشائعة بأن النوم لمدة ثمان ساعات هو الوقت الموصى به، والذي يحتاجه الجميع كل ليلة، إلا أن كمية النوم الكافية للجسم تختلف من شخص لآخر وفقًا لجيناته الوراثية، فقد يحتاج شخص ما لثمان ساعات من النوم حتى يشعر بالراحة والتجدد، بينما يحتاج شخص آخر إلى خمس ساعات من النوم فقط.