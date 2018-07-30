بالصور.. أحلام تثير ضجة بنظارة ” باتمان “
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بصورها الجديدة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت بإطلالة غريبة وارتدت نظارة شمسية على شكل ” باتمان ” ووضعت ” روج ” باللون الموف.
وكانت أحيت أحلام مؤخرًا حفلًا ضخمًا في مهرجان ” جرش ” وسط الآلاف من محبيها .
على جانب آخر تستعد أحلام للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان ” صلالة ” بسلطنة عمان بالإضافة إلى حفل بمصر .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2820 ] نشر منذ 51 دقيقة
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ليش تروعوننا الحين تعقدنا
وصابنا حاله نفسية وهلع من الصور المرعبه
😢😢😢😢😢
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هزيم[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 28 دقيقة
اقول يابو تركي خل عنك بس.
ودك انها تناظرك لو نظره بس.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
سردار[ عدد التعليقات: 2543 ] نشر منذ 21 دقيقة
والله يها لعبده هذي الناس مخدوعين فيها
ابك لو تغمسها في مسبح غمستين غير تشوف شيفه تخلع
وللمعلوميه هي مانعه التصوير مع الجنب علشان ماتبان الخنافر
وشوفي صورتها الي مع الجنب كيف وتعرف ليش ماترضى التصوير مع الجنب