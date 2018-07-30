بالصور.. أحلام تثير ضجة بنظارة ” باتمان “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بصورها الجديدة التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت بإطلالة غريبة وارتدت نظارة شمسية على شكل ” باتمان ” ووضعت ” روج ” باللون الموف.

وكانت أحيت أحلام مؤخرًا حفلًا ضخمًا في مهرجان ” جرش ” وسط الآلاف من محبيها .

على جانب آخر تستعد أحلام للمشاركة في إحياء فعاليات مهرجان ” صلالة ” بسلطنة عمان بالإضافة إلى حفل بمصر .