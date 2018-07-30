القبض على سائق استدرج ربة منزل لمنطقة زراعية واغتصبها

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة كرداسة بمصر، جريمة بشعة من نوعها، حيث قام سائق ” توك توك ” باستدراج ربة منزل إلى منطقة زراعية أثناء توصيلها، واغتصابها، مستغلًا مروره بمنطقة خالية من السكان.

وكشفت تحقيقات ” نيابة كرداسة ” ، أن المتهم قد أثناء توصيله المجنى عليها، انحرف عن طريقه، وتوجه لمنطقة زراعية خالية من السكان، واعتدى جنسيًا على الضحية ثم فر هاربًا، فيما هرعت السيدة لمركز الشرطة للإبلاغ عنه.

وعليه، تقرر تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن اعترف الجاني خلال التحقيقات، باغتصابه للمجنى عليها، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، مبينًا أن الشيطان عبث بتفكيره، وآثار شهوته نحو السيدة، مما دفعه لارتكاب فعلته الشنعاء.