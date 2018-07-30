السيطرة على حريق نشب بمبنى فندقي من 19 دور بمكة
في تمام الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة عشرة من يوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر ذي القعدة ،ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بشارع ابراهيم الخليل .
وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مكيف اسبليت بداخل غرفة ،تقع في الدور العاشر من مبنى فندقي مكون 19 دور ،يسكنه حجاج من الجنسية البنجلاديشية .
جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني ،في حين تم إخماد الحالة والسيطرة عليها دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .
صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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