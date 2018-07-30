السيطرة على حريق نشب بمبنى فندقي من 19 دور بمكة

حسين العلي(صدى):

في تمام الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة عشرة من يوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر ذي القعدة ،ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بشارع ابراهيم الخليل .

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مكيف اسبليت بداخل غرفة ،تقع في الدور العاشر من مبنى فندقي مكون 19 دور ،يسكنه حجاج من الجنسية البنجلاديشية .

جرى إخلائهم عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني ،في حين تم إخماد الحالة والسيطرة عليها دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .

صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.