خادم الحرمين يوافق على تمكين الجامعات من ابتعاث المعيدين والمحاضرين

علي القحطاني (صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، على تمكين الجامعات السعودية من ابتعاث المعيدين والمحاضرين من خلال برنامج ” وظيفتك بعثتك ” .

ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي؛ لتسريع تأهيل الكفاءات السعودية في مختلف التخصصات العلمية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بوافر الشكر والتقدير على موافقته الكريمة على تمكين الجامعات السعودية من ابتعاث المعيدين والمحاضرين. “