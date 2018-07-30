ممثلة تلجأ لـ ” التلقيح الصناعي ” لإنجاب طفل وهي بالخمسينات من عمرها

أماني الغامدي(صدى):

وضعت الممثلة الدنماركية بريجيت نيلسن، طفلها الخامس وهي في الـ 54 عامًا من عمرها؛ مما أدى لفتح باب النقاش بشأن العدد المتزايد من النساء المستخدمات لـ ” التلقيح الصناعي ” للإنجاب في سن متأخر.

وفي هذا السياق، أوضحت ” نيلسن ” أنها حملت باستخدام بويضات، كانت جمدتها وهي في الأربعينيات من عمرها، حيث يحظى هذا الخيار بشعبية متزايدة بين النساء اللائي يسعين لتمديد سنوات خصوبتهن.

أما عن خبراء الخصوبة، فقد أبانوا أن متوسط سن الأمهات يتزايد بشكل مطرد بكل أنحاء العالم، مع لجوء النساء على نحو متزايد لعلاج ” العقم ” لتمديد سنوات الإنجاب.

من الجدير بالذكر أن البعض جدد بمطالبة النساء بإعطاء أولوية للإنجاب في سن الشباب، والسنوات التي يكن فيها أكثر خصوبة، إلا أن آخرين قالوا إن على مقدمي الخدمة الصحية مراعاة الضغوط التي تدفع النساء إلى تأجيل الإنجاب.