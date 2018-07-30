طريقة استخدام خاصية سحب الهواء وتدويره بمكيف السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشف فنيون في مجال السيارات عن الفرق عند تشغيل مفاتيح المكيف بين سحب الهواء من الخارج أو تدوير الهواء داخل السيارة، ومتى تستخدم الخاصية أثناء القيادة .

عندما يتم ضبط مفتاح المكيف على مفتاح سحب الهواء من خارج السيارة، عندها يقوم المكيف بسحب الهواء الخارجي ليقوم بعملية تبريده أو تدفئته حسب الحاجة، ثم ضخه إلى داخل السيارة، ويفضل تشغيل هذه الخاصية عند بداية تشغيل السيارة في الصيف، حيث تكون سخونة الجو داخل السيارة أعلى من خارجها، مما يؤدي إلى سرعة التبريد، ثم نغير إلى خاصية تدوير الهواء للحفاظ على البرودة.

ويفضل أيضا تشغيل خاصية سحب الهواء من الخارج في حالة استخدام نظام التدفئة، خاصة إذا كان زجاج السيارة عليه بخار ماء، ولكي لا يتم حجز الرطوبة، وكذلك في حالة السفر مع وجود مدخنين، حتى يتم تجديد الهواء والأكسجين داخل السيارة والتخلص من روائح النيكوتين.

أما عند ضبط مفتاح المكيف على تدوير الهواء داخل السيارة، عندها يقوم المكيف بسحب الهواء من صالون السيارة ثم يقوم بتبريده أو تدفئته، ثم يقوم بضخه داخل السيارة، ويفضل تشغيل هذه الخاصية أثناء القيادة داخل المدينة لمنع التلوث من الدخول إلى السيارة، وأيضا في حالة وجود أتربة في الجو.