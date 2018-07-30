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بالفيديو.. داليا مبارك تنتظر مولودتها وتعلق على زوجها: هكذا تقتلني

بالفيديو.. داليا مبارك تنتظر مولودتها وتعلق على زوجها: هكذا تقتلني
أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة داليا مبارك إلى استقبال مولودها، من خلال مجموعة من التمارين الرياضية برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي؛ لتسهيل ولادتها.

ونشرت ” داليا ” مقطع فيديو على حسابها بـ ” انستجرام ” ، أثناء أدائها للتمارين الرياضية وسط تشجيع زوجها، ممازحة إياه أثناء وجودها في حمام السباحة ” انت هكذا تقتلني ” .

ومن جانبه رد زوجها سريعًا مساندًا إياها، قائلًا ” انا احبك وأريد انا يكون لدينا طفل جميل وقوي ” .

يُذكر أن داليا مبارك أعلنت عن جنس مولودها المرتقب في وقت سابق، قائله إنها حامل في طفلة.


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