بالفيديو.. داليا مبارك تنتظر مولودتها وتعلق على زوجها: هكذا تقتلني
تستعد الفنانة داليا مبارك إلى استقبال مولودها، من خلال مجموعة من التمارين الرياضية برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي؛ لتسهيل ولادتها.
ونشرت ” داليا ” مقطع فيديو على حسابها بـ ” انستجرام ” ، أثناء أدائها للتمارين الرياضية وسط تشجيع زوجها، ممازحة إياه أثناء وجودها في حمام السباحة ” انت هكذا تقتلني ” .
ومن جانبه رد زوجها سريعًا مساندًا إياها، قائلًا ” انا احبك وأريد انا يكون لدينا طفل جميل وقوي ” .
يُذكر أن داليا مبارك أعلنت عن جنس مولودها المرتقب في وقت سابق، قائله إنها حامل في طفلة.
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