سارة الودعاني تثير الجدل بصورة جديدة.. وجمهورها يتساءل ” حامل أم لا “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفاشينيستا وخبيرة المكياج السعودية سارة الودعاني، الجدل بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع مشاركة الصور الشهير ” انستجرام ” ، حيث ظهرت فيها بإطلالة فضفاضة، مما أثار فضول لجمهورها لمعرفة إذا كانت ” حامل ” أم لا.

وأظهرت الصورة، سارة الودعاني وهي ترتدي فستانًا رياضيًا فضفاض، ذو لون أصفر، مع حذاء رياضي باللون الأسود، وخلفها الأهرامات، حيث تتواجد في مصر حاليًا لقضاء إجازتها الصيفية.

وظهر الفستان التي ارتدته ” الودعاني ” ، وهو يتطاير قليلًا بفعل الهواء، مما جعله يبدو ” منفوخًا ” من ناحية البطن، الأمر الذي لم يمنع جمهورها من التساؤل عما إذا كانت حامل أم لا ؟ ، فيما لم ترد ” الودعاني ” على أي من هذه التساؤلات.