صفعة قوية لقطر.. لندن تستعد لاستضافة مونديال 2022

نواف السالم(صدى):

من المتوقع أن يتم الإطاحة بقطر من تنظيم كأس العالم 2022؛ حيث طالب رئيس لجنة الثقافة والرياضة في مجلس العموم البريطاني داميان كولينز، الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بإجراء تحقيق مستقل حول عمليات سرية سوداء لتقويض ملفات الدول المنافسة في استضافة مونديال 2022.

ومن جانبها، كشفت صحيفة ” ديلي ستار ” البريطانية عن استضافة لندن للمونديال السابق ذكره؛ قائلةً على غلاف عددها الصادر اليوم الاثنين: ” سوف نستضيف كأس العالم 2022″ ، وذلك عقب المعلومات التي ظهرت مؤخرًا عن مخالفات قطر وتعديها على القانون الدولي.

وأكدت أنها حصلت على وثائق مسرّبة تبيّن أن فريق ملف قطر كلّف شركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ” سي آي أيه ” بتشويه صورة المنافسين لها، خاصة الولايات المتحدة وأستراليا.

ومن الجدير بالذكر، إنه فازت قطر في المنافسة أمام أمريكا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، بينما تنص لوائح ” فيفا ” على منع الدول المتنافسة من إصدار أيّ بيانات مكتوبة أو شفوية بخصوص الملفات أو الترشيحات أو أعضاء الاتحاد.

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