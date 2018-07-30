” حساسية الشمس ” أعراضها وكيفية مواجهتها

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة سونيا ليميل عضو الجمعية الألمانية لأمراض الحساسية والربو ، إن حساسية الشمس تعد من المتاعب الشائعة خلال فصل الصيف .

وأوضحت سونيا ، أن أعراض حساسية الشمس تتمثل في احمرار الجلد والحكة وظهور بثور أو عُقد، لافتة إلى أن هذه الأعراض تظهر بعد ساعات أو بضع أيام من التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة .

ويمكن مواجهة حساسية الشمس بواسطة الكريمات المثبطة للالتهابات المحتوية على مضادات الهستامين، مع ضرورة تبريد مواضع الجلد المصابة بواسطة كمادات اللبن المخثر، التي تعمل على تهدئة البشرة .

وللوقاية من حساسية الشمس، تنصح ليميل بتجنب الحمامات الشمسية المكثفة، مع ارتداء ملابس تغطي الجسم وتطبيق كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) عال لا يقل عن 30 على الأجزاء المكشوفة كالوجه واليدين .