بالصور.. شؤون الحرمين ترفع ثوب الكعبة استعدادا لموسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

تستعد رئاسة شؤون الحرمين لموسم الحج الجديد بتسخير كافة قواها لخدمة الحجاج والزوار، والتجهيز لاستقبالهم لأداء فريضة الحج؛ حيث أنهت أمس الأحد، رفع كسوة الكعبة المشرفة؛ فيما طوى فريق من المتخصصين ثوب الكعبة المكسو بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم، للأعلى، وهي الفرصة التي تسنح للطائفين لرؤية ثوب الكعبة مرفوعًا.

وتعد خطوة هامة لكي لا يقوم بعض حجاج بيت الله أو المعتمرون بقطع الثوب بأي أدوات حادة للحصول على قطعة من هذا الثوب طلبًا للذكرى أو البركة أو ما شابه ذلك؛ فكسوة الكعبة مستحبة لما فيها من تعظيم لبيت الله الحرام؛ حيث كانت معظمة منذ عهد الأنبياء السابقين.

ومن جانبه، أوضح مدير مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، أسباب رفع الكسوة، لافتًا إلى أن احتكاك بعض الطائفين عن غير قصد بكسوة الكعبة المصنوعة من الحرير؛ يؤدي إلى ” تنميش ” سترة الكعبة، كما أن سحب بعض خيوطها جراء التبرك بها والاعتقاد الخاطئ بلمسها؛ يؤدي إلى إلحاق الضرر بها؛ ولذلك يرفع ثوب الكعبة من باب الاحتراز؛ للحفاظ على سلامة الكسوة ومنع العبث بها.